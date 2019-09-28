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ماماييف يوقع لناد جديد بعد خروجه من السجن

الرياضة

ماماييف يوقع لناد جديد بعد خروجه من السجن
rostovfc/twitter
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أعلن نادي روستوف الروسي اليوم السبت تعاقده مع بافيل ماماييف لاعب كراسنودار سابقا لمدة عامين قابلة للتمديد لموسم إضافي.

وسيحمل ماماييف البالغ 31 عاما الرقم 10 في الفريق.

وفي الـ17 من سبتمبر الجاري نال ماماييف وزميله السابق في المنتخب الروسي ألكسندر كوكورين (الذي عاد مؤخرا لناديه زينيت) حريتهما، بعد أن سجنا قرابة 11 شهرا على خلفية إدانتهما بتهم الاعتداء والشغب.

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المصدر: "rsport.ria"

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