ماماييف يوقع لناد جديد بعد خروجه من السجن

أعلن نادي روستوف الروسي اليوم السبت تعاقده مع بافيل ماماييف لاعب كراسنودار سابقا لمدة عامين قابلة للتمديد لموسم إضافي.

وسيحمل ماماييف البالغ 31 عاما الرقم 10 في الفريق.

Павел Мамаев снова в игре 🔥🔥🔥



«Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.



Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов" https://t.co/H0zPOH9pgM — Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2019

وفي الـ17 من سبتمبر الجاري نال ماماييف وزميله السابق في المنتخب الروسي ألكسندر كوكورين (الذي عاد مؤخرا لناديه زينيت) حريتهما، بعد أن سجنا قرابة 11 شهرا على خلفية إدانتهما بتهم الاعتداء والشغب.

⚡️ "Ростов" объявил о переходе Павла Мамаева, отбывшего наказание в колонииhttps://t.co/eYSqjN7cNgpic.twitter.com/znqNTv0lJZ — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 28, 2019

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المصدر: "rsport.ria"