روما يفضح مشجعا أهان لاعبه على "إنستغرام"

نشر الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي على مواقع التواصل الاجتماعي اسم المشجع الذي قام بإرسال عبارة مسيئة وعنصرية إلى المدافع البرازيلي خوان خيسوس، كونه من أصحاب البشرة السمراء.

وذكر حساب روما عبر صفحته في "تويتر" أنه أبلغ الشرطة وكذلك إدارة موقع "إنستغرام" بحساب المشجع، مع الإعلان عن عقوبة حرمانه من دخول أي مباراة للفريق مدى الحياة.

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today



We have reported the account to the Italian police



We have reported the account to Instagram



The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacismpic.twitter.com/qP3SZT0pJY — AS Roma English (@ASRomaEN) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وكان خيسوس الذي يلعب لفريق روما منذ عام 2016 قد تعرض للإساءة العنصرية عبر رسائل وصلته على حسابه في "إنستغرام"، قبل أن يقوم بنشر تلك الرسائل ومطالبة إدارة ناديه باتخاذ إجراء مناسب ضد هذا السلوك.

وشهدت الجولات الأربع الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز حوادث عنصرية، بعد تعرض عدد من اللاعبين من أصول أجنبية لصيحات تقليد القردة وصيحات تمييز، منهم رومالو لوكاكو وفرانك كيسي ودالبرت، كما واجه السنغالي كاليدو كوليبالي وقتا عصيبا الموسم الماضي بسبب التمييز.

المصدر: "إنستغرام"