شاهد..مقاتلة تفقد منافستها وعيها خلال 19 ثانية

ظهرت المقاتلة الإيراينية سميرة كياني لأول مرة في نزال بالفنون القتالية المختلطة، ضمن دورة Real Xtreme Fighting، يوم الاثنين، في مدينة سيبيو الرومانية.

وواجهت المقاتلة الإيرانية في أول نزال احترافي لها نظيرتها الرومانية، آنا ماريا بال، لكن الأخيرة كانت الأسرع بالسيطرة على منافستها وإحكام ساعديها حول عنق سميرة التي لم تعلن الاستسلام، قبل أن يتدخل حكم المواجهة، لتفقد الوعي وتسقط أرضا.

Ana Maria Pal (Romania) vs. Kiani Samereh (Iran). That was actually kind of disturbing. #RXFpic.twitter.com/L9oRPBBBZn — caposa (@Grabaka_Hitman) September 23, 2019

ولم يستمر النزال سوى 19 ثانية، ليعلن الحكم فوز المقاتلة الرومانية التي أحرزت فوزها الثاني من 5 مواجهات.

المصدر:sports.ru