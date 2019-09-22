نابولي يكتسح ليتشي برباعية ويقترب من صدارة "الكالتشيو"

حقق نادي نابولي اليوم الأحد، فوزا جديدا في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو"، هذه المرة على حساب مضيفه ليتشي، بنتيجة 4-1، لحساب الأسبوع الرابع من المسابقة.

وافتتح المهاجم الإسباني المخضرم، فيرناندو يورينتي، باب التسجيل لنابولي، في الدقيقة 28 بعد تحويله كرة شاردة في منطقة جزاء ليتشي إلى شباك المضيف.

وأضاف لورينزو إنسيني، الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 40، ثم عزز الإسباني الآخر فابيان رويز، تقدم فريق الجنوب الإيطالي بالهدف الثالث، من تسديدة قوية بيسراه (الدقيقة 53).

وقلص ماركو مانكوسو، الفارق لليتشي من علامة الجزاء، في الدقيقة 60، ولكن يورينتي عاد وأضاف الهدف الثاني له والرابع لنابولي، قبل النهاية بسبع دقائق.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة التاسعة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر، ونقطة واحدة عن الوصيف وحامل اللقب يوفنتوس، بينما يقبع ليتشي في المركز الـ18 وفي جعبته ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات