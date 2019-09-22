أوساكا بطلة لدورة "أوساكا" للمرة الأولى

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا، اليوم، لقب دورة أوساكا للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها، منهية انتظارا طويلا لتتويج ثان هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وتفوقت اليابانية الشابة (21 عاما)، المقيمة في الولايات المتحدة، في المباراة النهائية على الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، بنتيجة 6-2 و6-3، في نحو ساعة وتسع دقائق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة عامي 2016 و2018.

وأنهت أوساكا بهذا اللقب، انتظارا امتد لأشهر منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، والذي كان ثاني لقب لها في البطولات الكبرى، بعد تتويجها في "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية في صيف 2018.

ولقب اليوم هو الرابع لأوساكا في مسيرتها الاحترافية، وجعل منها أول لاعبة يابانية تتوج بالدورة المقامة في المدينة الواقعة في غرب البلاد، منذ مواطنتها كيميكو داتي، التي أحرزت اللقب في العام 1995.

المصدر: وكالات