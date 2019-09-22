لا غالب ولا مغلوب في مباراة الجزائر والمغرب (فيديو)

خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب الجزائر المحلي لكرة القدم وضيفه المغربي، التي أقيمت أمس السبت بالبليدة، في ذهاب الدور الإقصائي المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وطغت الندية على مجريات المباراة، حيث خاض لاعبو المنتخبين دقائق اللقاء بحذر واحتراز كبيرين، مع محاولات للبحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للخصم.

وتبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن افتقاد المهاجمين للتركيز والتوفيق أحيانا، ورعونتهم في أحيان أخرى، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء، صافرة النهاية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا في مباراة الإياب في المغرب، في الـ18 من أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت على أرضه مطلع العام الماضي.

المصدر: وكالات