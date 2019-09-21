ثلاثة ملاكمين روس أبطالا للعالم في أوزانهم

أحرز ثلاثة من الملاكمين الروس، هم مسلمم حجي محمدوف، وغليب باكشي، وأندريه زامكوفوي، الميداليات الذهبية في بطولة العالم للملاكمة، المقامة في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وتفوق الملاكم مسلم حجي محمدوف (22 عاما) على منافسه الإكوادوري خوليو كاستيلو بالنقاط (5-0)، في النزال النهائي الذي جمعهما في فئة وزن ما دون 91 كغم.

بينما توج غليب باكشي بذهبية فئة وزن ما دون 75 كغم، على حساب الفلبيني يومير مارسيال، إثر فوزه عليه بالنقاط بإجماع قرار الحكام.

أما أندريه زامكوفوي، قائد منتخب روسيا، فقد تغلب على الملاكم الإنجليزي بات ماكورماك بأغلبية أصوات الحكام، في فئة الوزن ما دون 69 كغم.

المصدر: "tvzvezda"