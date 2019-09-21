البايرن يكرم وفادة كولن برباعية ويرتقي إلى صدارة "البوندسليغا"

تغلب بايرن ميونخ على ضيفه كولن (4-0)، في مباراة جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وأحرز رباعية الفريق "البافاري"، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، والبرازيلي فيليب كوتينيو من ركلة جزاء، والكرواتي إيفان بيريسيتش، في الدقائق 3، و48، و62، و73.

وأكمل كولن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد طرد المدافع كينغسلي إهزيبو، لإعاقته كوتينيو أثناء انفراد الأخير بالمرمى.

وارتقى البايرن بهذا الفوز إلى الصدارة مؤقتا، بوصوله للنقطة 11، بينما توقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الـ16.

المصدر: وكالات