مصارع لبناني يرفض مواجهة إسرائيلي في بطولة العالم

انسحب المصارع اللبناني، دومينيك أبي نادر، من بطولة العالم في اللعبة المقامة حاليا في كازاخستان، لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة، عمر اسكندراني، عن انسحاب المصارع دومينيك أبي نادر من مواجهته الافتتاحية في بطولة العالم، وذلك حرصا على عدم التطبيع مع إسرائيل، الذي يرفضه الاتحاد رفضا قاطعا.

وأكد اسكندراني رفضه لذلك، وأبلغ اللاعب أبي نادر بعدم اللعب والانسحاب. وتقبل اللاعب قرار رئيس الاتحاد، وهنأ اسكندراني أبي نادر على روحه الوطنية، بحيث رفض السلام وتحية اللاعب الإسرائيلي أثناء عملية الميزان والقرعة، وسيقوم اسكندراني اليوم بإبلاغ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بهذا الإجراء.

مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم رفضا لمواجهة لاعب اسرائيليhttps://t.co/Pvg7yKs2Q2 — National News Agency (@NNALeb) 21 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات