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ليستر سيتي يسقط توتنهام بثنائية

الرياضة

ليستر سيتي يسقط توتنهام بثنائية
Globallookpress
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تكبد نادي توتنهام الهزيمة الثانية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه ليستر سيتي (2-1)، في الجولة السادسة من المسابقة.

وبادر توتنهام لافتتاح باب التسجيل، في الدقيقة 29، عبر هدافه هاري كين، لكن ليستر سيتي، عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 69، عبر ريكاردو بيريرا، ثم هدف الفوز (الدقيقة 85)، بواسطة     جيمس ماديسون.

وبذلك، مني توتنهام بخسارته الثانية هذا الموسم بعد الأولى أمام نيوكاسل في الجولة الثالثة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الخامس.

في المقابل، حقق ليستر سيتي، فوزه الثالث، ورفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة.

 المصدر: RT

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