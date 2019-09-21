صرح المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم السبت، بأنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق الملكي وتعلم ألا يستسلم وأن يواصل العمل حتى آخر دقيقة.

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وجاءت تصريحات زيدان في ظل النتائج السلبية للفريق الملكي والضغوطات التي يتعرض لها من جماهير الميرينغي التي تطالبه بالرحيل، وتداول وسائل الإعلام اسم جوزيه مورينيو كبديل محتمل له بعد الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان (0-3)، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة إشبيلية ضمن الجولة الخامسة من الليغا، غدا الأحد: "لا يضايقني ترديد اسمه (مورينيو). هذا هو الواقع".

وأضاف المدرب الفرنسي: "إذا قرأت ما يقال في الصحف سأخرج عن تركيزي، لكنني أشعر بالقوة وتعلمت ألا أستسلم وأن أواصل العمل حتى آخر دقيقة".

وتابع: "لا أفكر في الرحيل بل أركز في الفوز غدا".

ويعي زيدان مدى أهمية هذه المباراة، وأن الأزمة ستتفاقم بشكل كبير، في حال تعثر ريال مدريد في ملعب إشبيلية، خاصة وأن المدرب السابق لريال مدريد، جولين لوبيتيغي، هو الذي يقود الفريق الأندلسي ولم يخسر حتى الآن هذا الموسم.

وأكد زيدان: "سنلعب ضد المتصدر ويجب أن نفوز".

وذكر المدرب الفرنسي: "خضنا مباراة صعبة في باريس والآن يجب أن نظهر بأداء أفضل في مواجهة أخرى قوية خارج ملعبنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين تخللهما تعادلان أيضا.

بينما يتربع إشبيلية على عرش الصدارة برصيد 10 نقاط، حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

المصدر: وكالات