كالياري يكرم وفادة ضيفه جنوى بثلاثية (فيديو)

تغلب فريق كالياري على ضيفه جنوى (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (د. 46)، والمدافع الكولومبي كريستيان زاباتا (د. 85 هدف في مرماه)، ولاعب خط الوسط البرازيلي جواو بيديو غلفاو (د. 87).

بينما سجل المهاجم الإيفواري كريستيان كوامي هدف جنوى اليتيم، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وحقق كالياري بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين أيضا، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم للمركز الخامس، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني جنوى بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: وكالات