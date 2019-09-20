بيل يستفز مشجعي ريال مدريد برفضه حمل راية الملكي (فيديو)

رفض الدولي الويلزي، غاريث بيل، حمل راية ناديه ريال مدريد قبيل مباراته أمام باريس سان جيرمان (0-3)، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفرنسي رافائيل فاران يقدم لزميله غاريث بيل راية الفريق الملكي أثناء التقاط صورة جماعية تقليدية للفريق قبل اللقاء، فنظر إليه الويلزي مستغربا الموقف قبل أن يأخذ منه الراية ويسلمها للظهير داني كارفاخال.

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ولا يحظى غاريث بيل بود جماهير ريال مدريد في الفترة الأخيرة بسبب مستواه المتذبذب، وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حتى أنه وصل إلى الصين وعاد بعد أن فشلت صفقة انتقاله لأسباب غامضة.

المصدر: وكالات