كاريوس يعود إلى عادته القديمة (فيديو)

ارتكب الحارس الألماني، لوريس كاريوس، هفوة قاتلة جديدة، خلال اللقاء الذي جمع أمس الخميس، فريقه بشكتاش التركي بمضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 14، عبر أندراس سبورار، بعد خطأ فادح من كاريوس.

وأرسل أحد لاعبي سلوفان براتيسلافا، كرة طويلة في تجاه المهاجم سبورار، فخرج كاريوس لقطعها، لكن الكرة تجاوزته، فاصطدم بأحد مدافع فريقه وسقطا معا على الأرض، ليجد سبورار نفسه أمام شباك خالية، ويسجل الهدف بكل سهولة.

وانتهت المواجهة بفوز سلوفان براتيسلافا، بأربعة أهداف لهدفين.

واشتهر كاريوس قبل عامين، عندما كان يدافع عن ألوان ليفربول، حيث ارتكب خطأين فادحين أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، وهو ما تسبب في خسارة "الريدز" حينها للقب القاري.

المصدر: eurosport.ru