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برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند.. التشكيلة الأساسية
Reuters
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تبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه برشلونة، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وسيبدأ المدير الفني لفريق دورتموند، السويسري لوسيان فافر، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه الكتالوني:

بينما اختار المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الألماني:

المصدر: " "twitter/BVB/FCBarcelona

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