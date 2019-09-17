برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند.. التشكيلة الأساسية

تبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه برشلونة، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وسيبدأ المدير الفني لفريق دورتموند، السويسري لوسيان فافر، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه الكتالوني:

Unsere Start-1️⃣1️⃣ für #BVBBARCA!



Hättet ihr unsere Jungs auch so aufgestellt? 💪 pic.twitter.com/ktPDXrF2Bp — Borussia Dortmund (@BVB) 17 сентября 2019 г.

بينما اختار المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الألماني:

المصدر: " "twitter/BVB/FCBarcelona