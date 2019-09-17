مواجهة على صفيح ساخن بين ليفربول ونابولي.. التشكيلة الأساسية
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، إلى ملعب "سان باولو"، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين نابولي وضيفه ليفربول.
وسيبدأ المدير الفني لفريق نابولي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه "الريدز":
📌 StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Fabian, Callejon, Insigne, Mertens, Lozano.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 17 сентября 2019 г.
⚽️ #NAPLIV
🏆 @ChampionsLeague
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/QrN8gMtWSG
بينما وضع المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لأبطال أوروبا، ضد مضيفه الإيطالي:
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) 17 сентября 2019 г.
How we line up for our first #UCL game of the 19/20 campaign 👊
المصدر: "twitter/LFC/sscnapoli"