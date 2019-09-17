رسميا.. دي خيا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، إن حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا، وقع عقدا جديدا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2023.

وأضاف يونايتد في بيان، أن النادي يمكنه تجديد العقد لعام إضافي.

Proud & Happy pic.twitter.com/tGyUmDizrr — David de Gea (@D_DeGea) September 16, 2019

من جهته، قال دي خيا الذي انضم لمانشستر يونايتد عام 2011، لموقع النادي على الإنترنت "شرف كبير أن أقضي ثماني سنوات في هذا النادي العظيم. مواصلة مسيرتي في مانشستر يونايتد فرصة مهمة وشرف كبير".

"I’m delighted and proud to be continuing in this team and to play for Manchester United." ♥️



Click below to hear more from @D_DeGea — we think you'll enjoy this 😊👇 — Manchester United (@ManUtd) September 16, 2019

وتابع الحارس الدولي الإسباني: "منذ انضمامي للنادي لم يخطر ببالي أبدا أنني سأخوض أكثر من 350 مباراة مع الفريق. الآن مستقبلي تحدد وكل ما أريده الآن هو مساعدة الفريق على تحقيق ما أعتقد أنه بإمكاننا تحقيقه وهو الفوز بالألقاب معا".

وأضاف دي خيا (28 عاما) "بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أريد مساندة ومساعدة اللاعبين الشبان لإدراك قيمة اللعب في هذا النادي".

ويحتل اليونايتد حاليا المركز الرابع بعد خمس مباريات في الدوري الممتاز من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.

وسيستضيف أستانا في دور المجموعات في الدوري الأوروبي بعد غد الخميس، قبل أن يتوجه لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الممتاز الأحد المقبل.

المصدر: رويترز