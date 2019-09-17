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رسميا.. دي خيا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

الرياضة

رسميا.. دي خيا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد
AFP Oli SCARFF
رسميا.. دي خيا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد
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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، إن حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا، وقع عقدا جديدا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2023.

وأضاف يونايتد في بيان، أن النادي يمكنه تجديد العقد لعام إضافي.

من جهته، قال دي خيا الذي انضم لمانشستر يونايتد  عام 2011، لموقع النادي على الإنترنت "شرف كبير أن أقضي ثماني سنوات في هذا النادي العظيم. مواصلة مسيرتي في مانشستر يونايتد فرصة مهمة وشرف كبير".

وتابع الحارس الدولي الإسباني: "منذ انضمامي للنادي لم يخطر ببالي أبدا أنني سأخوض أكثر من 350 مباراة مع الفريق. الآن مستقبلي تحدد وكل ما أريده الآن هو مساعدة الفريق على تحقيق ما أعتقد أنه بإمكاننا تحقيقه وهو الفوز بالألقاب معا".

وأضاف دي خيا (28 عاما) "بصفتي أحد كبار اللاعبين في الفريق، أريد مساندة ومساعدة اللاعبين الشبان لإدراك قيمة اللعب في هذا النادي".

ويحتل اليونايتد حاليا المركز الرابع بعد خمس مباريات في الدوري الممتاز من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.

وسيستضيف أستانا في دور المجموعات في الدوري الأوروبي بعد غد الخميس، قبل أن يتوجه لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الممتاز الأحد المقبل.

 المصدر: رويترز

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