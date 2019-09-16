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برشلونة يعلن عودة ميسي وديمبيلي

الرياضة

برشلونة يعلن عودة ميسي وديمبيلي
@FCBarcelona_es/Twitter.com
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أعلن نادي برشلونة أمس الأحد، أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، عاود التمارين الجماعية مع الفريق، بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وذلك قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه في "تويتر": "ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية".

وتأتي عودة ميسي، الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكتالوني هذا الموسم، قبل حلول برشلونة ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا إنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، بنتيجة 1-0، في مستهل حملة الدفاع عن لقب "الليغا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني، برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية المتصدر.

 المتصدر: وكالات

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