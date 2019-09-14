وصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى هدفه الـ 60، في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة للدوري.

وأحرز الفرعون صلاح الهدف الثالث "للريدز"، في الدقيقة 72، بعد جملة تكتيكية رائعة بينه وبين زميله المهاجم البرازيلي، روبرتو فيرمينيو، بطريقة "خذ وهات".

فقد مرر المصري الكرة من العمق إلى البرازيلي فأعاد له الأخير بطريقة رائعة، ليتوغل صلاح إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرسل الكرة بإتقان إلى داخل الشباك في الزاوية البعيدة اليمنى.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأصبح صلاح سادس لاعب من القارة الإفريقية يسجل 60 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتبر الإيفواري ديدييه دروغبا الهداف التاريخي للقارة السمراء في مسابقة "البريمير ليغ" برصيد 104 أهداف، ويليه كل من، التوغولي إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفا، والنيجيري ياكوبو إيجبيني بـ 95 هدفا، والسنغالي ساديو ماني بـ 70 هدفا، ومن ثم الإيفواري الآخر يايا توريه برصيد 62 هدفا، بفارق هدفين فقط عن صلاح.

المصدر: وكالات