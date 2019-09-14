شاهد.. بيليه يسجل هدفا رائعا بفضل "خدعة" زيدان

سجل لاعب فريق "أوسييك" الكرواتي لكرة القدم للشباب، الموهوب، ديونا بيليه ،البالغ من العمر 17 عاما، هدفا رائعا لفريقه.

تلقى اللاعب الشاب كرة في منتصف الملعب وانطلق نحو مرمى الخصم، مراوغا لاعبين اثنين ومن ثم الثالث على طريقة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى، مسجلا هدفا رائعا.

Fantastičan ⚽️ 17-godišnjeg Diona Belje za Osijek 2 protiv Kustošije.



*⃣Rođen 2.5.2002.

*⃣Prvi gol u 2 HNL

*⃣Prošle sezone 9 ⚽️ za Cibaliju u Trećoj HNL

*⃣4 nastupa za 🇭🇷U17



Uz Šibenikovog Marka Bulata igrač na kojeg treba najviše obratiti pozornost u 2 HNL ove sezone. pic.twitter.com/4TmPUfcRI2 — Dino Grgić (@Dino_Grgic) 12 сентября 2019 г.

وافتتح ديونا بيليه بذلك سجله التهديفي مع فريق "أوسييك" للشباب، بينما أحرز 4 أهداف مع منتخب كرواتيا للشباب تحت 17 عاما.

المصدر: وكالات