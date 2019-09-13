كلوب يحدد موعد عودة أليسون وكيتا

أعلن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، سيغيب حتى منتصف أكتوبر المقبل، لكن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، سيعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، عشية مواجهة ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد المقررة غدا السبت، لحساب الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "يبدو أليسون في حالة طيبة، وإصابته تتحسن لكننا لن نتعجل الأمور بشأنه.. تعرض لإصابة خطيرة في عضلة الساق".

Alisson will not be back for Liverpool before mid-October, says Klopp https://t.co/t3cgzkkFGy — Guardian sport (@guardian_sport) September 13, 2019

وتابع: "أصبح الآن أفضل كثيرا، وهي أنباء طيبة له ولنا، لكننا لا نعرف على وجه التحديد الفترة التي ستستغرقها عملية تعافيه. نعرف منذ البداية أنه لن يعود إلا بعد انتهاء الفترة الدولية المقبلة"، منتصف الشهر المقبل.

واستطرد: "نابي يقترب من العودة. قد يعود إلى التدريبات بعد مباراتنا (في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا) أمام نابولي الأسبوع المقبل".

وأصيب أليسون في عضلة الساق في مباراة ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي الشهر الماضي، ويلعب الوافد الجديد، الإسباني أدريان، بدلا منه في الوقت الحالي.

Jurgen Klopp says Alisson's calf injury is 'much better' but says the club don't know when he will be back in action 🤕



Naby Keita could return to training after Liverpool's Champions League clash with Napoli next week 💪 pic.twitter.com/at0LsHHjZE — Goal (@goal) September 13, 2019

أما كيتا، الذي عانى من إصابة في أعلى الفخذ الشهر الماضي، فقد غاب عن آخر 3 مباريات خاضها ليفربول هذا الموسم.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، مانشستر سيتي، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 14 بأربع نقاط.

المصدر: وكالات