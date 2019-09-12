واصلت لعنة الإصابات ملاحقة أبرز نجوم ريال مدريد في الموسم الجاري، حيث أعلن النادي الملكي اليوم، إصابة صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد بإصابة في عضلات الساق اليمنى".

ولم يكشف النادي الملكي مدة غياب مودريتش، لكن تقارير إعلامية إسبانية، قدرتها بنحو ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أن الدولي الكرواتي، سيغيب على الأرجح عن مواجهة ريال مدريد أمام ليفانتي المقررة السبت المقبل، لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأيضا عن موقعة باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعانى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منذ انطلاق الموسم الحالي من عدة غيابات مؤثرة في مختلف مراكز الفريق، حتى أن عدد الغائبين عن "الميرينغي" خلال الشهرين الماضيين نتيجة الإصابة وصل إلى 11 لاعبا.

المصدر: وكالات