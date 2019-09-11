 
مباشر

فورلان يكشف أسرار رونالدو

الرياضة

فورلان يكشف أسرار رونالدو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me1x

قال نجم منتخب الأوروغواي السابق، دييغو فورلان، إن زميله في فريق مانشستر يونايتد سابقا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، شخص أناني ومغرور.

وقال فورلان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن "كريستيانو رونالدو كان شخصا أنانيا في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد، إنه ليس مثل ديفيد بيكهام".

وأضاف: "رونالدو أراد دائما أن يكون قريبا من المرآة، كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه في المرآة".

ودافع دييغو فورلان وكريستيانو رونالدو عن ألوان الشياطين الحمر، قبل أن يرحل الأوروغوياني إلى صفوف فياريال الإسباني، في صيف 2004، بينما ظل النجم البرتغالي في ملعب "مسرح الأحلام" حتى عام 2009، ثم انتقل إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذا هو الطراد الروسي "مدمر حاملات الطائرات"