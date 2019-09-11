مشجعة إيرانية تحرق نفسها لتفتح أبواب ملاعب كرة القدم لمواطناتها

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده وفرت البنية التحتية اللازمة لدخول النساء لمدرجات ملاعب كرة القدم المحظور منذ عام 1979.

وجاء ذلك عقب وفاة مشجعة كرة القدم الإيرانية "سحر خداياري" التي أشعلت النار في نفسها أمام محكمة في طهران، في الثاني من سبتمبر الماضي، خشية تعرضها للسجن.

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وكانت الفتاة المعروفة في بعض وسائل الإعلام الإيرانية بـ "سحر" أو بـ "الفتاة الزرقاء" أيضا لأنه لون قميص فريقها المفضل "استقلال"، قد أضرمت النار في نفسها بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة محاولة دخول ملعب "آزادي" لكرة القدم، في فبراير الماضي، وتعني هذه الكلمة من الفارسية "الحرية"، لمشاهدة مباراة، وهي لابسة زي الرجال.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي، عقب جلسة لمجلس الوزراء الإيراني: "تم توفير البنية التحتية اللازمة للنساء لدخول الملاعب".

وأضاف: "قضية انتحار الشابة المشجعة سحر خداياري وقضية دخول النساء للملاعب جرت مناقشتهما، يوم الأحد، من الأسبوع الماضي".

من جهة أخرى، اعتبر مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أن "وجود المرأة في الملاعب ليس ملائما للأجواء الحالية في البلاد".

وقال واعظي للصحفيين: "في ظل الأجواء الحالية حيث تحدث بين الحين والآخر بعض الاشتباكات بين المشجعين، فإن وجود نساء في مدرجات الملاعب ليس بالأمر المناسب".

وقالت وسائل إعلام حكومية، يوم الثلاثاء، إن إيران ستحقق في وفاة مشجعة كرة قدم، بعد أن أشعلت النار في نفسها خشية تعرضها للسجن، ما أثار دعوات لوضع حد للحظر على النساء اللائي يحضرن المباريات.

المصدر: "eremnews"