تغريم الكولومبي مينا بسبب المراهنات
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 12.3 ألف دولار) على الدولي الكولومبي ياري مينا مدافع إيفرتون، على خلفية خرقه القواعد الخاصة بقضايا المراهنات.
وأفاد الاتحاد في بيان أن الغرامة بحق مينا سببها ظهوره في إعلان يتعلق بأنشطة المراهنات في بلده كولومبيا مطلع العام الحالي.
#Everton’s #YerryMina fined and warned over conduct after breaching betting rules https://t.co/oqEeFU7AREpic.twitter.com/UeQoHc8WH0— EveningExpress Sport (@ee_sport) September 10, 2019
وكشف الاتحاد أن مينا تبرع بالمبلغ الذي حصل عليه لمؤسسته الخيرية التي أنشأها الظهير السابق لبرشلونة الإسباني عام 2016، بهدف مساعدة الشبان المحرومين، مؤكدا أن اللاعب البالغ 24 عاما طلب سحب الإعلان من التداول فور معرفته بانتهاك قانون الاتحاد الإنجليزي، وأنهى ارتباطه بشركة المراهنات في مايو الماضي.
ويفرض الاتحاد الإنجليزي قواعد صارمة بالمراهنات لتفادي التلاعب بنتائج المباريات والرهان على تفاصيل فيها.
المصدر: أ ف ب