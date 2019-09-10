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أخبار سارة لجماهير ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

أخبار سارة لجماهير ريال مدريد (فيديو)
Globallookpress
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شهدت تدريبات ريال مدريد الجماعية عودة الثلاثي المصاب البلجيكي إيدين هازارد وخاميس رودريغيز وإبراهيم دياز في ظل غياب عدد من اللاعبين لانضمامهم لمنتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

وذكر موقع "البرنابيو" الإسباني، أن هازارد ورودريغيز ودياز، تدربوا في الجزء الأول من الحصة التدريبية للريال مع المجموعة قبل إكمالهم لتدريبات منفردة، ويبدو أنهم سيكونوا مستعدين لمباراة ليفانتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني السبت المقبل.

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وقاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المران الذي شارك فيه عدد قليل من لاعبي الفريق الأول وهم: مارسيلو وكريم بنزيما وفيرلان ميندي وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز ورودريغو وهازارد ورودريغيز ودياز، ولهذا قرر إشراك عدد من عناصر الفريق الرديف (الكاستيا).

وواصل ماركو أسينسيو، وإيسكو، تدريباتهما الخاصة للتعافي من إصابتيهما.

وعانى ريال مدريد مع بداية الموسم الحالي، من لعنة الإصابات التي ضربت مجموعة من أبرز لاعبيه، وحرمتهم من مساعدة الفريق في أولى مبارياته في الدوري، ليكتفى الريال بفوز وحيد وتعادلين مخيبين في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري.

المصدر: وكالات


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