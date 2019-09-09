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شاهد.. سليماني يقود الجزائر للفوز على بنين

الرياضة

شاهد.. سليماني يقود الجزائر للفوز على بنين
Globallookpress
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تغلب المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب بنين، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة الجزائر.

ويدين منتخب "محاربو الصحراء" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه، إسلام سليماني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.

وخاضت الجزائر أول مباراة لها بعد فوزها ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر الصيف الماضي.

المصدر: وكالات 

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