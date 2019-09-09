شاهد.. سليماني يقود الجزائر للفوز على بنين
Globallookpress
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تغلب المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب بنين، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة الجزائر.
ويدين منتخب "محاربو الصحراء" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه، إسلام سليماني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.
#الجزاير_بنين 1×0 - هدف اسلام سليماني الوحيد #ALGBEN— قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) 9 сентября 2019 г.
pic.twitter.com/iqOMThQphe
وخاضت الجزائر أول مباراة لها بعد فوزها ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر الصيف الماضي.
المصدر: وكالات
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