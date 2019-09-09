أجرت صحيفة "صن" البريطانية إحصائية طريفة تتناول التكلفة المادية للأهداف التي يسجلها لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقارنة برواتبهم السنوية.

وتصدر الدولي الفرنسي، بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ترتيب قائمة أكثر الأهداف تكلفة، نظرا لراتبه السنوي الضخم، مقارنة بتسجيله 13 هدفا فقط خلال الموسم الماضي في "البريمير ليغ"، لتبلغ تكلفة الهدف الواحد مليون و160 ألف جنيه إسترليني.

واحتل البلجيكي، إيدين هازارد، نجم تشيلسي السابق المركز الثاني، حيث سجل 16 هدفا، لتبلغ قيمة الهدف الواحد 731.250 جنيها إسترلينيا، قبل رحيله الصيف الماضي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

أما النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول و"البريمير ليغ"، خلال الموسمين الأخيرين، فجاء في المركز السادس، إذ بلغت قيمة الهدف الواحد 472.727 جنيها إسترلينيا، فيما احتل زميله السنغالي ساديو ماني المركز التاسع بقيمة بلغت 236.364 جنيها إسترلينيا لكل هدف، نظرا لحصول صلاح على راتب أكبر في ناديه.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي حيث المبالغ بالجنيه الإسترليني للهدف الواحد:

1- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 13 هدفا (1.160.000)

2- البلجيكي إيدين هازار (تشيلسي): 16 هدفا (731.250)

3- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي): 21 هدفا (619.048)

4- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 17 هدفا (611.765)

5- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي): 17 هدفا (550.588)

6- المصري محمد صلاح (ليفربول): 22 هدفا (472.727)

6- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال): 22 هدفا (472.727)

8- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي): 18 هدفا (404.444)

9- السنغالي ساديو ماني (ليفربول): 22 هدفا (236.364)

10- الإنجليزي كالوم ويلسون (بورنموث): 13 هدفا (148.571).

المصدر: وكالات