تصفيات "يورو 2020".. هولندا تهزم إستونيا في عقر دارها

خرج المنتخب الهولندي بفوز عريض من ملعب مضيفه الإستوني (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأحرز المهاجم الهولندي، ريان بابل، هدفين متتاليين، للطواحين، في الدقيقتين (17، و48)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، ممفيس ديباي، وجيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقتين (76، و87) على الترتيب.

ورفعت هولندا رصيدها، بعد هذا الفوز، إلى 9 نقاط (4 مباريات)، وتحتل المركز الثالث، في المجموعة الثالثة (C)، بينما تتصدر ألمانيا الترتيب برصيد 12 نقطة، حصدتها من 5 مباريات.

في المقابل، مني منتخب إستونيا بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: وكالات