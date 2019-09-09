 شاهد.. روسيا تهزم كازاخستان بهدف برازيلي قاتل

انتزع منتخب روسيا فوزا بشق الأنفس من ضيفه الكازاخستاني بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويدين "الدب" الروسي بالفضل في انتصاره، لظهيره الأيمن، ماريو فرنانديز، برازيلي الأصل، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفعت روسيا رصيدها، بعد هذا الفوز، إلى 15 نقطة، وتحتل مركز الوصافة في المجموعة التاسعة (I) بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرة بلجيكا، التي تغلبت بدورها خارج أرضها على اسكتلندا برباعية نظيفة.

بينما توقف رصيد كازاخستان عند 7 نقاط، وتراجعت إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف قبرص، صاحبة المرتبة الثالثة، وتليهما اسكتلندا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ومن ثم سان مارينو، في المركز السادس الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT