ما سر رفض الهولندي دي ليخت عروض برشلونة وسان جيرمان؟

انضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام السابق، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، مفضلا "البيانكونيري" على الرحيل إلى برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشهد الميركاتو الصيفي المنصرم صراعا ثلاثيا للحصول على خدمات قائد أياكس السابق بين يوفنتوس وبرشلونة وسان جيرمان، قبل أن يفوز فريق "السيدة العجوز" بالرهان.

وكشف موقع "le10sport"، عن السر وراء تفضيل دي ليخت الانضمام ليوفنتوس رغم اهتمام برشلونة وسان جيرمان بضمه، مؤكدا أن مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع الهولندي، هو السبب في ذلك.

​​​​​​​وأضاف الموقع أن رايولا أقنع دي ليخت بحمل حقائبه والانتقال ليوفنتوس.

Mercato - PSG : De Ligt aurait snobé Leonardo à cause de… Raiola ! https://t.co/5TnJJhnAfUpic.twitter.com/Lhqm2diagC — le10sport (@le10sport) September 9, 2019

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وانضم دي ليخت البالغ 20 عاما إلى يوفنتوس لمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات