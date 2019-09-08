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الإعلان عن منافس حبيب المقبل

الرياضة

الإعلان عن منافس حبيب المقبل
AFP
الإعلان عن منافس حبيب المقبل
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كشف رئيس منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، أن مواطنه توني فيرغيسون، سيكون المنافس المقبل للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف، على لقب بطل "UFC" في الوزن الخفيف.

وقال وايت: "توني فيرغيسون هو المنافس التالي لحبيب. بالطبع، إذا وافق (فيرغيسون). سنرى متى سيكون حبيب مستعدا لخوض نزال آخر".

وكان حبيب، دافع عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما أمس السبت في الإمارات.

وحقق حبيب 28 فوزا في 28 نزالا، مقابل 25 نزالا وثلاث هزائم لمنافسه المرتقب فيرغيسون.

المصدر: matchtv.ru

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