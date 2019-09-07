شاهد.. كين يقود "الأسود الثلاثة" لافتراس بلغاريا

اكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه البلغاري (4-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وأحرز قائد منتخب "الأسود الثلاثة"، هاري كين، ثلاثة أهداف له "هاتريك"، في الدقائق (24، و49 و73 من ضربتي جزاء)، بينما تكفل زميله رحيم سترلينغ بتسجيل هدف، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وحقق المنتخب الإنجليزي انتصاره الثالث على التوالي، وتصدر ترتيب المجموعة، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة على وصيفه منتخب كوسوفو، الذي لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان فيما بينهما، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "ويمبلي".

بينما مني منتخب بلغاريا بالهزيمة الثالثة على التوالي، مقابل تعادلين، ويشغل المركز الرابع قبل الأخير على سلم الترتيب، برصيد نقطتين فقط، بفارق الأهداف أمام منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود"، الذي لعب أربع مباريات.

المصدر: وكالات