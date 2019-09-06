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شاهد.. "نسور قرطاج" تنقض على "المرابطين" في الوقت القاتل

الرياضة

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AFP fadel senna
منتخب تونس - صورة من الأرشيف
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فاز المنتخب التونسي على ضيفه الموريتاني بهدف وحيد في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

ويدين منتخب "نسور قرطاج" بالفضل في انتصاره للاعبه، عمر لعوني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت على على الملعب الأولمبي بمدينة رادس.

المصدر: وكالات

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