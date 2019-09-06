السلطان إبرا على طريقته: هل تريد صورة أم لا؟ (فيديو)

خسر فريق "لوس أنجلوس غالاكسي" أمام مضيفه "سياتل ساوندرز" (3-4)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وخرج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم غالاكسي، بعد المباراة إلى الصحفيين، وحاول أحد المراسلين أن يطرح عليه سؤالا، لكن السويدي تجاهله وسأل عما إذا كان الرجل بحاجة إلى صورة قائلا: "هل تريد صورة أم لا؟"، ولدى سماع الإجابة بكلمة كلا، أدار السلطان إبرا ظهره ومضى في طريقه.

وأحرز زلاتان إبراهيموفيتش (37 عاما) أحد أهداف فريقه، ورفع به رصيده إلى 23 هدفا، ويحتل مركز الوصافة في قائمة هدافي الدوري، بفارق أربعة أهداف خلف زميله في الفريق المهاجم المكسيكي، كارلوس فيلا.

المصدر: وكالات