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بنزيما يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد

الرياضة

بنزيما يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد
Globallookpress
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حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي، خلال شهر أغسطس الماضي، باختيار الجماهير.

وسجل بنزيما هدفين وصنع هدفا واحدا، خلال أول 3 مباريات في الموسم الحالي لليغا، وذلك ضد كل من سيلتا فيغو، وبلد الوليد، وفياريال.

وقال بنزيما في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية، وهي جائزة تمنحني الكثير من الثقة لتقديم مباريات جيدة والاستمتاع بممارسة كرة القدم".

وتابع: "في سبتمبر الجاري لدينا العديد من التحديات، وهذه هي كرة القدم، لكننا نحبها لأننا ننتظر المباريات المهمة، سيكون شهرا صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وختم بنزيما حديثه قائلا: "يجب علينا أن نعمل بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصارات".

وحصد كريم بنزيما، البالغ من العمر 31 عاما، جائزة أفضل لاعب 5 مرات خلال الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

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