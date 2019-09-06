جماهير ريال مدريد تتنفس الصعداء (فيديو)

تنفست جماهير نادي ريال مدريد الصعداء، بعد عودة ثلاثة من أبرز لاعبيه من الإصابة، ومشاركتهم في المران الذي أجراه الفريق، اليوم الجمعة.

وشارك الثلاثي المصاب الإسباني إبراهيم دياز، والكولومبي خاميس رودريغيز، والبلجيكي إيدين هازارد، في جزء من تدريبات الريال، الذي يحضر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمواجهة ليفانتي ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي نفس السياق، واصل ماركو أسينسيو، وإيسكو، تدريباتهم الخاصة للتعافي من إصابتيهما.

وعانى ريال مدريد مع بداية الموسم الحالي، من لعنة الإصابات التي ضربت مجموعة من أبرز لاعبيه، وحرمتهم من مساعدة الفريق في أولى مبارياته في الدوري، ليكتفى الريال بفوز وحيد وتعادلين مخيبين في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري.

ويتوقع أن يظهر هازارد، الذي انضم لـ "الميرينغي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من تشيلسي، بالقميص الأبيض الملكي للمرة الأولى في مواجهة ليفانتي، المقررة على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الـ 14 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات