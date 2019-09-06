رسميا.. مارادونا يخوض تجربة تدريبية جديدة

أعلن نادي خيمناسيا لا بلاتا الذي يعاني راهنا في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، أمس الخميس، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا سيشرف على تدريبه.

وكتب النادي عبر حسابه في موقع "تويتر"، كلمة ترحيبية باللغات الإسبانية، والبرتغالية، والفرنسية، والإنجليزية، والروسية "أهلا بك دييغو".

وأضاف النادي ومقره مدينة لا بلاتا، على بعد 60 كيلومترا من العاصمة بوينس آيرس، والذي يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري "كل زاوية في أجمل ناد في العالم، تحييك".

وكان مارادونا، قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق، تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في يونيو الماضي، لظروف صحية بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه.

وعانى النجم السابق لنابولي الإيطالي، والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي يناير الماضي، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما خضع لعملية أخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.

المصدر: أ ف ب