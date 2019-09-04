والد حبيب يكشف ما سيجني نجله من أموال في الإمارات

صرح الروسي، عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بأن نجله لا يقاتل من أجل الحصول على "الفتات" وإنما مقابل مبلغ ضخم في نزاله، بالإمارات.

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وسيحصل حبيب نورمحمدوف على أكثر من 6 ملايين دولار كمكافأة فقط مقابل نزاله ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، الذي سيقام، يوم السبت المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242)، أي أكثر مما حصل عليه من مواجهته ضد المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، في أكتوبر 2018، حيث بلغت المكافأة حينها مليوني دولار، إضافة إلى مستحقاته من البث التلفزيوني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن والد حبيب قوله: "ستكون قيمة المكافأة من النزال أكثر بـ 3 أو 3.5 مرة. نحن لا نقاتل من أجل مبلغ زهيد، نحن نعرف قيمتنا. مبلغ 2 مليون دولار غير كاف بالنسبة لنا، لأننا الآن الأفضل. هزمنا الأفضل، ونحن على استعداد لمواصلة القتال مع الأفضل. ونحن لدينا شعبية، ونعرف ذلك. عندما سنخرج إلى القاعة، سترون كيف ستستقبل الجماهير بوارييه، وكيف ستستقبل حبيب".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، حقق 27 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بخمس هزائم، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: وكالة "تاس"