 
مباشر

ريال مدريد ينعى بلانكا أوتشوا

الرياضة

ريال مدريد ينعى بلانكا أوتشوا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcvo

أصدر ريال مدريد بيانا نعى فيه بطلة التزلج الإسبانية السابقة، بلانكا فرنانديز أوتشوا، التي تم العثور على جثتها، اليوم الأربعاء، في منطقة جبلية بمدريد، بعد أكثر من أسبوع على فقدانها.

وجاء في البيان: "ريال مدريد يأسف بعمق على وفاة بلانكا فرنانديز أوتشوا، البطلة الأولمبية وأسطورة الرياضة الإسبانية".

وأضاف أن "النادي يقدم تعازيه لأسرتها وأصدقائها على هذه الخسارة التي أثرت فينا جميعا".

إقرأ المزيد
اختفاء رياضية حائزة على ميدالية أولمبية
اختفاء رياضية حائزة على ميدالية أولمبية

وأبلغت ابنة، بلانكا فرنانديز أوتشوا (56 عاما)، الحائزة على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1992، الشرطة عن اختفاء المتزلجة السابقة، التي تركت هاتفها المحمول في المنزل، وأبلغت أسرتها أنها ستذهب لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة لبضعة أيام، ولم تتواصل بعد 23 أغسطس الجاري، مع أي شخص.

وعثرت الشرطة الإسبانية على جثة المتزلجة السابقة، في اليوم الثالث من عملية البحث.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شعار مونديال قطر 2022.. انقسام على الشبكات الاجتماعية