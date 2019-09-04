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مدافع "السيتي" لابورت يخضع لجراحة ناجحة

الرياضة

مدافع
AFP
مدافع السيتي لا بورت يخضع لجراحة ناجحة
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خضع الفرنسي إيمريك لابورت، قلب دفاع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى، بحسبما أعلن فريقه اليوم دون أن يوضح مدة غيابه.

وقال النادي "السماوي" عبر موقعه: "خضع إيمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت الماضي على برايتون".

كما كتب لابورت (25 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "بعد جراحتي الناجحة يوم أمس الثلاثاء، أشكر الجميع على رسائل الدعم في الأيام القليلة الماضية (...)".

وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة، ويتوقع أن تبعده عدة أشهر عن الملاعب.

وفي حال تأخرت عودته إلى الملاعب، فسيعاني دفاع "السيتي"، الذي افتقد البلجيكي فنسان كومباني الراحل إلى أندرلخت البلجيكي. واضطر لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لتعويض خروجه (لابورت) ضد برايتون في ظل إصابة قلب الدفاع الآخر جون ستونز.

المصدر: أ ف ب

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