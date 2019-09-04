أعلن المقاتل الروسي في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ألكسندر يميليانينكو عن توقيع عقد لمواجهة مواطنه ميخائيل كوكليايف، المتخصص في رياضات القوة.

وكتب ألكسندر، الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودور يميليانينكو، الملقب بـ "الإمبراطور الروسي الأخير"، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "تم توقيع عقد خوض النزال مع كوكليايف! المواجهة ستحدث! سأبلغكم عن موعد النزال في وقت لاحق!".

وأرفق المقاتل "تدوينته" بمقطع فيديو، ظهر فيه وهو ينهض من على الكرسي بعد توقيعه على العقد، ليستعرض قوته بحركة مزق بها قميصه على مستوى الظهر، وقال: "سأفعل الشيء نفسه مع كوكليايف على الحلبة".

في المقابل، ظهر ميخائيل كوكليايف، الذي قبل تحدي يميليانينكو الأصغر، في 6 أبريل الماضي، متمالكا نفسه أكثر، بعد توقيعه على العقد، وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته في "إنستغرام" أيضا: "سانيا (ألكسندر)، أنا قادم".

إقرأ المزيد

وأحرز ميخائيل كوكليايف، البالغ من العمر 40 عاما، عدة مرات كأس روسيا لرفع الأثقال لفئة الوزن الثقيل فوق 105 كغم، وشارك في العديد من أنواع رياضة رفع الأثقال والقوة.

المصدر: وكالات