 
مباشر

تفاصيل الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022

الرياضة

تفاصيل الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022
AFP /Byline / Source / Credit
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcpj

كشف النقاب، اليوم الثلاثاء، (20:22) بتوقيت موسكو، عن الشعار الرسمي للنسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ونشر الحساب الرسمي "Road to 2022" على موقع "تويتر"، صورة مفصلة عن عناصر تصميم الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022.

إقرأ المزيد
رسميا.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022 (فيديو)
رسميا.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022 (فيديو)

المصدر: "2twitter/roadto202"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهنئ بولندا باحتلال النازيين لها ومواقع التواصل تتساءل عن التالي