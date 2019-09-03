كشف النقاب، اليوم الثلاثاء، (20:22) بتوقيت موسكو، عن الشعار الرسمي للنسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ونشر الحساب الرسمي "Road to 2022" على موقع "تويتر"، صورة مفصلة عن عناصر تصميم الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022.

تعرف على عناصر تصميم الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ #الوعد٢٠٢٢pic.twitter.com/4CCqIXZ3nd — Road to 2022 (@roadto2022) 3 сентября 2019 г.

رسمياً .. يسرنا الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™#الوعد٢٠٢٢pic.twitter.com/6JKArF36KV — Road to 2022 (@roadto2022) 3 сентября 2019 г.

يشير رمز اللانهاية في الشعار إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في قطر والمنطقة.#الوعد٢٠٢٢pic.twitter.com/RbYXzNZOPh — Road to 2022 (@roadto2022) 3 сентября 2019 г.

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المصدر: "2twitter/roadto202"