الحارس ابن شريفية والمدافع كشريدة خارج تشكيلة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم، خروج معز بن شريفية حارس مرمى الترجي، ووجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي، من تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة، قبل لقاء موريتانيا وكوت ديفوار.

وقال الاتحاد التونسي في بيان، إن الفحص الطبي أظهر إصابة ابن شريفية في العضلة الضامة اليمنى، بينما يعاني كشريدة من مشكلة في ركبته اليسرى.

واستدعى منذر الكبير مدرب منتخب تونس، عاطف الدخيلي حارس مرمى الإفريقي بدلا من ابن شريفية، وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي، ليحل مكان كشريدة.

ويستضيف منتخب تونس نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" الأولمبي، على أن يسافر بعدها بأربعة أيام إلى فرنسا لمواجهة كوت ديفوار.

وتدخل هاتان المباراتان ضمن تحضيرات "نسور قرطاج" لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية في المجموعة العاشرة، التي تضم ليبيا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية.

المصدر: رويترز