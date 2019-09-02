ميسي يحصل على الكرة الذهبية لـ "المدارس"

تسلم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، الكرة الذهبية التعليمية، التي تمنحها مؤسسة "مدارس" التي أنشأها بابا الفاتيكان فرانسيس.

وقام رئيس مؤسسة "مدارس" خوسيه ماريا دل كورال، بتسليم الجائزة لقائد برشلونة، لإبراز القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب، بعد أن فاز بالمركز الأول في التصويت الذي جرى حول هذه الجائزة، وشارك فيه آلاف الأطفال والشباب عبر الشبكة الإلكترونية التي تربط فروع المؤسسة في 190 دولة مختلفة حول العالم.

ومؤسسة "مدارس" هي شبكة عالمية مكونة من معاهد تعليمية، أنشئت من خلال برنامج تم تدشينه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قبل أن تنتشر في عدة دول، ويصل عدد مدارسها إلى 500 ألف.

وتهدف هذه المؤسسة إلى ضمان اندماج الطلاب حول العالم في العملية التعليمية من خلال تدشين مبادرات في مجالات التكنولوجيا والرياضة والفن.

وصنعت الكرة التي قدمت لميسي من الأقمشة البالية بأيدي أطفال من مدينة "كوكومو" في موزمبيق، حيث تمثل "لعبة كرة القدم النقية"، على حد وصف المؤسسة البابوية.

المصدر: وكالات