رسميا.. "تشيتشاريتو" ينضم لإشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو"، من وست هام الإنجليزي، في عقد لثلاثة أعوام.

وقال النادي الإسباني، في بيان: "توصل ناديا إشبيلية ووست هام إلى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو"، مشيرا إلى أن المهاجم وقع عقدا لثلاث سنوات.

🗣 @CH14_: "He hablado mucho con @Miguel_layun. Está muy feliz y contento. Solo he escuchado cosas positivas del #SevillaFC, cuando vine a visitarle me quedé enamorado de la ciudad y del club". ☺#WeareSevilla#ChicharitoSevillistapic.twitter.com/nB01KT6LOV — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 2, 2019

وتراجعت حظوظ هرنانديز، في اللعب أساسيا مع وست هام، بعد انضمام الفرنسي سيباستيان هالير من إينتراخت فرانكفورت، في يوليو الماضي.

أما وست هام، فأصدر بيانا جاء فيه: "يود النادي توجيه الشكر إلى تشيتشاريتو لمساهمته، ويتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

هرنانديز (31 عاما)، الذي دافع أيضا عن ألوان ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، هو أفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك، برصيد 51 هدفا في 108 مباريات.

ويعود هرنانديز بالتالي إلى الدوري الإسباني حيث لعب لريال مدريد موسم 2014-2015، وسيعزز الخط الهجومي للنادي الأندلسي، لا سيما بعد رحيل الفرنسي وسام بن يدر إلى موناكو، وبابلو سارابيا إلى باريس سان جرمان.

المصدر: وكالات