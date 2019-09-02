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شاهد.. هدف من منتصف الملعب

الرياضة

شاهد.. هدف من منتصف الملعب
Sputnik
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قاد اللاعب الإيطالي ماركو شيافينو فريقه "باغانيزي" إلى الفوز على ضيفه "مونوبولي" بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات دوري الدرجة (C) الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المدافع ماركو شيافينو التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الـ11 بهدف رائع أحرزه بتسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب، ومن ثم أضاف الهدف الثاني بنفسه، في نهاية الشوط الأول.

ويتألف دوري الدرجة (C) من ثلاث مجموعات (A-B-C)، وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة (C)، ويحتل فريق "باغانيزي" المركز الثامن فيها، بينما يشغل "مونوبولي" المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات

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