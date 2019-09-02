يورينتي يعود إلى الدوري الإيطالي

عاد المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي إلى الدوري الإيطالي من بوابة نابولي قادما من توتنهام الإنجليزي، بعدما أصبح لاعبا حرا بعد موسمين أمضاهما في لندن.

وكتب نادي نابولي عبر حسابه في موقع "تويتر": "مرحبا يورينتي"، دون أن يكشف أي تفاصيل عن الصفقة، لكن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن لاعب يوفنتوس السابق (2013-2015)، وقع عقدا لمدة عامين.

وتنقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، بين أندية أوروبية عدة منها إشبيلية الإسباني، وسوانسي سيتي الويلزي، لكن نجمه لمع مع أتلتيك بيلباو الإسباني الذي لعب في صفوفه بين عامي 2005 و2013، مسجلا له 118 هدفا في 333 مباراة.

وساهم يورينتي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، في تأهل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت قبل الخسارة أمام ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن نابولي، خسر بطريقة دراماتيكية أمام مضيفه يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، السبت الماضي ضمن الجولة الثانية من "سيري أ"، بعدما عوض تأخره 0-3 إلى تعادل في الدقيقة 81، قبل أن يسجل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع (90+2).

المصدر: أ ف ب