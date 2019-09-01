عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى التدريبات، بالرغم من خوضه مباراة صعبة مع فريقه يوفنتوس ضد ضيفه نابولي (4-3)، التي جرت بينهما أمس السبت، ضمن الجولة الثاني للدوري.

ونشر رونالدو مقطع فيديو، عبر صفحته "فيسبوك"، وهو يعاود تدريباته بعد أقل من 24 ساعة، من المباراة الصعبة، فهو لا يكل ولا يمل من التدريبات، وظهرت إلى جانبه صديقته جورجينا رودريغيز وهي الأخرى تمارس رياضة الجري على الجهاز في الصالة.

وافتتح رونالدو سجله التهديفي في الموسم الجديد للكالتشيو، بإحرازه الهدف الثالث، في الدقيقة 62، "لليوفي"، الذي تقدم بثلاثة أهداف متتالية، قبل أن ينتفض نابولي ويرد بثلاثية مماثلة، ولكنه خسر في نهاية المطاف بهدف قاتل جاء بـ "نيران صديقة" سجله مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما نشر رونالدو صورا من اللقاء، وعلق عليها: "أول فوز صعب على أرضنا وعلى خصم قوي للغاية. لقد علمتنا كرة القدم اللعب حتى الدقيقة الأخيرة. إنه الفريق، تهانينا"!

المصدر: "facebook/Cristiano"