وفاة لاعبة كرة القدم عن عمر ناهز 23 عاما

أعلن نادي "بودولتشانكا" فريق دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وفاة لاعبته، بولينا كوبزيفا، عن عمر ناهز 23 عاما.

وقال النادي في بيان له: "يخيم على فريقنا حزن شديد، لقد توفيت بولينا كوبزيفا، توقف قلبها. نحن نشعر بالحزن والأسى الشديدين، هذه كارثة كبيرة بالنسبة لنا. نعبر عن تعاطفنا وتعازينا الحارة لعائلتها وأصدقائها".

ويشارك نادي "بودولتشانكا" في المنطقة الغربية لدوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات